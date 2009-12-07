Ющенко: ні ПР, ні БЮТ не змінять закон про вибори Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що ні Партія регіонів, ні БЮТ не будуть вносити змін до законодавства щодо виборів глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив у ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Президент нагадав, що його зауваження до закону про вибори Президента, ухваленого влітку цього року, ґрунтувались на 188 зауваженнях Венеціанської комісії. Також він нагадав, що Конституційний Суд врахував повністю або частково 10 із 13-ти його зауважень.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що будь-яка політична сила, якщо вона поважає людей, мала б врахувати ці зауваження. Але Президент переконаний, що БЮТ та Партія регіонів не підуть на ці зміни. «Очевидно, ці норми не будуть прийняті. Очевидно, що це не найкраща відповідь, але це не фатальна трагедія», - зауважив він. За його словами, Україна за останні декілька років провела двоє дочасних виборів, продемонструвавши спроможність забезпечити їх чесність та демократичність.

Крім того, глава держави зауважив, що сьогодні в країні можна констатувати парламентську та конституційну кризу, яку вирішити без реформування Основного закону буде неможливо.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогоднішня «затяжна парламентська криза» побудована на тому, що у Верховній Раді сьогодні є коаліція. Але вона не має голосів 226 депутатів, що не дає можливості ухвалювати будь-які важливі рішення, підкреслив Президент.