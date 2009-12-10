Ющенко сподівається на підтримку парламенту при звільненні Луценка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлює сподівання на конструктивну громадянську та державницьку позицію депутатських фракцій у розгляді питання про звільнення міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Президент звернувся з листами відповідного змісту до голів депутатських фракцій і груп у Верховній Раді України.

У листах Президент повідомив про порушення ним перед прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО питання щодо невідкладного звернення до парламенту з поданням про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА із займаної посади глави МВС.