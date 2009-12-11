«Зоряний пул» Тимошенко не в курсі, що їм полегшили життя?

Один з учасників “зоряного пулу” Тимошенко співак Тарас Петриненко не в курсі, що кандидат в президенти вирішила позбавити його тяжкого тягаря обов`язків довіреної особи. Про рішення ЦВК співак дізнався від кореспондента Комерсант-Україна . "Вперше чую. Втім, мені все одно, я в довірені особи не напрошувався – мене попросили, я погодився", - сказав пан Петриненко.

Учора Центральна виборча комісія задовольнила прохання кандидата в президенти Юлії Тимошенко про скасування реєстрації 14 довірених осіб, які мали представляти її інтереси на виборах. Про це йдеться в ухвалі Центрвиборчкому #430 від 8 грудня, розміщеній на сайті комісії.

Серед відкликаних представників пані Тимошенко – учасники туру в її підтримку "З Україною в серці" Наталія Могилевська, Анастасія Каменських, Олексій Потапенко (Потап), Валерій Харчишин (група "Друга ріка"), Руслана Лижичко, Ірина Білик, Тарас Петриненко, Тетяна Ліберман (Тіна Кароль), Віктор Бронюк (група "ТІК"), Вадим Красноокий (група Mad Heads), Олександр Сидоренко і Олег Михайлюта (група ТНМК), Кароліна Куєк (Ані Лорак) і Євген Коваленко (керівник ВІА "Кобза").

У БЮТ рішення про відкликання пояснили складнощами передвиборного процесу. "Довірена особа повинна постійно займатися всякою рутиною, підписувати папери, ставити сотні підписів, а для артистів це складно, оскільки вони знаходяться в турі на підтримку Юлії Володимирівни",- заявив виданню народний депутат Валерій Писаренко (БЮТ). За його словами, ухвалюючи рішення про призначення учасників туру довіреними особами, в БЮТ "переоцінили можливість музикантів фізично знаходитися в одному і тому ж місці під час виборчої кампанії".