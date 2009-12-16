Ющенко: Тимошенко творить найбільшу континентальну економічну катастрофу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає штучними вчені звання провідних українських політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на Конгресі української інтелігенції у Переяслав-Хмельницькому Київської області.

В.ЮЩЕНКО навів одне з передвиборчим гасел деяких кандидатів у президенти: «Україну врятують освічені люди», і зазначив, що не згоден з таким твердженням.

«Назву освічених людей: професор ЯНУКОВИЧ, доктор історичних наук ТАБАЧНИК, доктор економічних наук ГУБСЬКИЙ, доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, я думаю, майбутній кандидат педагогічних, філософських та інших наук ПОРТНОВ, доктор юридичних наук ОСИКА», - перерахував В.ЮЩЕНКО.

«Вибачте, можу назвати ще й прем’єр-міністра. Але, щоб виглядало по-джентльменськи, людина, яка творить найбільшу континентальну економічну катастрофу і буде прикриватися двома дипломами, - для мене це не та освіта», - додав В.ЮЩЕНКО.