Черговий транш МВФ буде особистою поразкою для Ющенка?
Аргументи політолога
Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що Секретаріат Президента України зробить все можливе, щоб не допустити виділення Україні чергового траншу Міжнародного валютного фонду.
Як йдеться у переданому УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, підґрунтям таких дій є не економічні розрахунки, а політична кон`юнктура.
За словами експерта, команда Президента Віктора ЮЩЕНКА і раніше «робила все можливе», щоб зірвати переговори уряду Юлії ТИМОШЕНКО з МВФ, що простежувалося на всіх стадіях переговорного процесу. «Проте якщо раніше вся справа обмежувалася банальною дискредитацією уряду, то зараз пропрезидентські кадри протидіють переговорам на інституційному рівні», - наголосив експерт.
Все це, на думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, відбувається не тому, що експерти СП керуються чіткими економічними розрахунками, які свідчать про небезпеку кредитної активності уряду для економіки, а через бажання В.ЮЩЕНКА не допустити до влади Ю.ТИМОШЕНКО, блокувавши всі заходи і стратегії уряду, які згодом можуть бути конвертовані в електоральну підтримку Ю.ТИМОШЕНКО на президентських виборах.
Водночас, переконаний А.ГОЛОБУЦЬКИЙ, у разі, якщо уряд все ж зможе одержати черговий транш МВФ, це буде особистою поразкою В.ЮЩЕНКА, яку Президент просто не «може собі дозволити».
«Це дуже хворобливо позначиться не лише на його іміджі, а й на впливовості всередині власної команди», - вважає експерт. При цьому, на його думку, що ближча дата президентських виборів, то більш відчайдушні рішення ухвалюватиме В.ЮЩЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, Президент критикує уряд за залучення значної кількості кредитів. Зокрема, у своєму виступі 12 грудня він нагадав, що тільки у проекті бюджету наступного року уряд пропонував передбачити 22 млрд. грн. на обслуговування відсотків за кредитами. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ці борги доведеться віддавати дітям і онукам.