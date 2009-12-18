Гриценко думає, що вчителі мають грати в ігри, які популярні серед учнів

Кандидат на пост Президента Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що повернення престижу професії вчителя є важливим пунктом його передвиборчої програми “Присягаю народу України!”.

“Сьогодні нам потрібні не лише учні з атестатом про середню освіту, а розвинені, виховані люди”, - сказав він під час зустрічі з громадськістю Житомира, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Він пропонує удосконалити систему шкільної освіти, скоротивши кількість учнів у класах, одночасно збільшивши кількість вчителів. “Не варто намагатися втиснути у голови дітей весь обсяг світових знань”, - впевнений А.ГРИЦЕНКО. Натомість, він пропонує перенести акцент на якість виховання.

Вчителі, на думку А.ГРИЦЕНКА, повинні мати вільний час для того, щоби краще пізнавати світ тих, кого виховують. “Вчителі мають займатися самоосвітою, опановувати передові технології викладання, а також – дивитися кіно, читати книжки, грати в ігри, які популярні серед учнів, аби краще їх розуміти, знайти індивідуальний підхід для кожного”, - заявив він.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО впевнений у необхідності “виправити помилку і повернутися до десятирічної системи навчання у школі”.

“Наша школа була і є сильнішою за школи тих країн, чий досвід ми тупо скопіювали”, - переконаний він.

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що зареєстрував у парламенті відповідний законопроект про скасування дванадцятирічної системи, а також включив цей пункт у свою передвиборчу програму.

Також, А.ГРИЦЕНКО пропонує підвищити заробітну плату працівникам освітньої галузі, зробивши її більшою за середню зарплату по країні.