Ющенко планує об'єднання з Яценюком, Гриценком і Тягнибоком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що у найближчі два тижні відбуватимуться переговори про об’єднання демократичних кандидатів на пост глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з жителями Вінниці, відповідаючи на запитання, чи не будуть навколо його кандидатури об’єднуватись кандидати у президенти Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО та Олег ТЯГНИБОК.

“Думаю, дасть бог до Різдва (проведемо переговори - УНІАН), бо це не варто розпочинати дуже зарано, бо зрозуміло - у кожного є свої завдання, свої партії, плани на подальшу дорогу”, - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши сподівання, що ці переговори завершаться протягом двох тижнів.