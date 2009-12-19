Тігіпко відповів Ющенку щодо економіки, нації і катастрофи

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО переконаний, що українців необхідно об’єднати навколо ідеї економічного розвитку країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував висловлювання глави держави Віктора ЮЩЕНКА на Конгресі української інтелігенції в Переяслав-Хмельницькому. В.ЮЩЕНКО, зокрема, назвав «колосальною помилкою» передвиборчий лозунг «Піднімемо економіку – піднімемо і країну». «В історії ще не було прикладу, щоб нація, не завершивши процес свого національного становлення, поставила велике економічне завдання і вирішила його», - цитує В.ЮЩЕНКА прес-служба С.ТІГІПКА.

«Вибір між національною ідеєю та зростанням економіки пропонують лише ті, хто не здатен реалізувати ані те, ані інше», - вважає С.ТІГІПКО.

Автором лозунгу «Піднімемо економіку – піднімемо і країну» є С.ТІГІПКО.

Коментуючи висловлювання В.ЮЩЕНКА, він сказав: «Нам пропонують чекати, склавши руки, поки завершиться певний процес становлення нації. Але, по-перше, нація – це живий організм, і він завжди перебуває в процесі становлення й трансформації, який припиняється тільки зі зникненням народу. Президент повинен знати такі азбучні істини філософії. А історія нас вчить іншого: лідери, які роблять фетиш з «національних цінностей», неодмінно доводять свої народи до катастрофи».

На переконання С.ТІГІПКА, український народ необхідно об’єднати навколо ідеї економічного розвитку країни, подолання кризи, забезпечення гідного рівня життя, а Президент повсякчас вкидає в дискусію тези, які розколюють суспільство.

«На щастя, переважна більшість співгромадян усвідомлює небезпеку такої політики й відмовляє Вікторові ЮЩЕНКУ в довірі та підтримці. Це якраз і свідчить, що процес становлення національної самосвідомості в Україні йде в правильному напрямі”, – заявив С.ТІГІПКО.