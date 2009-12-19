СБУ і МВС просять фізично ліквідувати «копанки»

Народний депутат України, глава парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА звернулася до силових структур, щоб повністю ліквідовувати «копанки».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету.

За її словами, поставити крапку у нелегальному видобутку вугілля необхідно вже у 2009 році. «У 2009 році ми ліквідовували економічні передумови для нелегального ринку вугілля, повністю закривши збут вугілля з «копанок» на державних теплоелектростанціях. Це було зроблено завдяки заходам, вжитим Міністерством вугільної промисловості під контролем прем`єр-міністра України», – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. Депутат вважає, що сьогодні «копанки» потрібно ліквідовувати фізично, за допомогою адміністративно-фіскальних механізмів.

Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила, що комітет підготував звернення до силових структур – до Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України, а також до прокуратури, щоб терміново вжити необхідних заходів і повністю закрити нелегальний видобуток вугілля.