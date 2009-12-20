Литвин: дострокові вибори до парламенту нічого не змінять

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не бачить потреби у проведенні дострокових виборів до ВР після президентських в разі, якщо не буде змінено виборче законодавство.

Таку думку він висловив сьогодні в ефірі телеканалу ICTV.

В.ЛИТВИН переконаний, що питання проведення дострокових виборів не є актуальним для людей. «Воно може мати актуальність за однієї умови – наступні вибори будуть відбувтися за системою округів», - сказав він.

Спікер зауважив, що такий підхід оздоровить атмосферу в суспільстві, оскільки кожен виборець матиме змогу контролювати діяльність свого обранця. «Тому я пропоную таку послідовність дій – примусити працювати, знаючи, що встановлений жорсткий контроль з боку спуспільства», - підсумував голова ВР.