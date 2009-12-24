Лідери рейтингу замовних новин на телебаченні (моніторинг)

Найбільша кількість матеріалів із порушеннями стандартів, що можуть свідчити про замовний характер, у новинах українських телеканалів упродовж 7-12 грудня були присвячені діяльності прем’єр-міністра та кандидата у Президенти Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це свідчать результати моніторингу, який проводить громадська організація «Телекритика» у рамках проекту громадської організації Internews Network «У-Медіа» «Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян».

Із 118 повідомлень із ознаками таких порушень 36 присвячені саме Ю.ТИМОШЕНКО, 23 - Віктору ЯНУКОВИЧУ, 20 - Володимиру ЛИТВИНУ. На користь Віктора ЮЩЕНКА та Сергія ТІГІПКА продемонстровано по 12 підозрілих матеріалів, Арсенія ЯЦЕНЮКА - 9, Василя ПРОТИВСІХ - 2. Лише 4 повідомлення з ознаками замовності не стосувались політики (три – про цілющі властивості протиракового препарату «Україн», одне – про ситуацію з національною футбольною збірною).

За даними моніторингу, серед каналів за кількістю продемонстрованих повідомлень із ознаками замовності, як і минулого тижня, лідером є ICTV - 33 матеріали; на другому місці - «Інтер» із 26 матеріалами. У новинах Першого національного виявлено 15 таких матеріалів, Нового каналу – 14, «1+1» - 11, ТРК «Україна» - 9, СТБ – 7. У новинах “5 каналу”, де останнім часом підозрілих повідомлень не траплялось, виявлено 3 таких матеріали.

За кількістю порушень професійних стандартів, які не свідчать про можливу замовність, на першому місці залишається «1+1» - у його новинах виявлено 89 таких матеріалів, на другому – ICTV із 67 матеріалами. Найкращі результати у “5 каналу” (9 матеріалів), Першого національного (15) і СТБ (17).

Довідка УНІАН. Із червня 2009 року у рамках проекту «У-Медіа» «Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян», що реалізовується громадською організацією «Телекритика» та ГО «Інститут масової інформації» за підтримки Internews Network, на сайті «Телекритика» щотижня публікується аналіз дотримання професійних стандартів у роботі інформаційних служб українських телеканалів. Проект спрямований на підвищення рівня медіаграмотності українського суспільства, стимулювання медіа до відповідальності та дотримання журналістських стандартів, підвищення якості медійного продукту.