Янукович пояснив, чому не прийшов на дебати з Тимошенко і Ющенком

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ пояснив, чому не взяв участь у прямому ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна» минулої п’ятниці, 18 грудня, куди були запрошені він, Президент Віктор Ющенко та прем`єр-міністр Юлія Тимошенко.

Про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні у прямому ефірі програми «Шустер Live».

«По-перше, у нас демократія. По-друге, у мене була запланована на п’ятницю поїздка в регіон, і моя служба мені просто навіть про це не сказала, тому що знала, що я поїду до виборців, яким я обіцяв», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

«По-третє, - зауважив він, звертаючись до С.ШУСТЕРА, - у нас з вами є прямі контакти, гадаю, у Вас є мій телефон, і Ви могли би мені зателефонувати».

Також на початку ефіру С.ШУСТЕР повідомив, що на території студії перебуває «передова група Управління державної охорони», яка повинна забезпечити належні умови безпеки у разі прибуття в студію прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яку на цей ефір не запрошували.

С.ШУСТЕР пояснив, що оскільки минулого разу весь ефірний час дістався Ю.ТИМОШЕНКО, телеканал "Україна", на якому виходить програма «Шустер Live», погодив з незалежною компанією С.ШУСТЕРА прихід В.ЯНУКОВИЧА на повні 120 хвилин без опонентів.