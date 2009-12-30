Тігіпко вважає, що Україні потрібна податкова амністія

Кандидат на пост Президента Сергій ТІГІПКО вважає за необхідне провести в Україні після виборів податкову амністію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, таку думку він висловив, коментуючи, зокрема, підсумки проведеної в Італії податкової амністії, в результаті якої громадяни країни задекларували 95 млрд. євро раніше неврахованих доходів.

«В Україні більше половини економіки знаходиться в тіні. Не можна далі прикидатися, нібито податкова система працює нормально”, - підкреслив С.ТІГІПКО.

На його думку, компанії і громадяни приховують доходи лише тому, що не вірять, що їх гроші підуть на розвиток інфраструктури чи соціальну підтримку, а не будуть розкрадені чи витрачені на вибори.

«Під час амністії не можна допустити створення лазівки для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Обмежувати сектор тіньової економіки і допомагати злочинцям відмивати гроші – це дві різні речі, які більшість країн не плутають», - зазначив кандидат на пост Президента.