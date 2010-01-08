Ющенку пояснили, що було б для нього справою честі щодо Тимошенко

Директор Інституту філософії ім. Г.Сковороди Національної академії наук України Мирослав ПОПОВИЧ закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА припинити висувати неправдиві звинувачення на адресу прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як сказав він на прес-конференції в УНІАН, про це йдеться у його відкритому листі до Президента України.

За словами М.ПОПОВИЧА, на сьогодні “всім добре зрозуміло”, що В.ЮЩЕНКО не має жодного шансу ні для перемоги в президентській кампанії, ні для виходу в другий тур виборів.

“Головний факт полягає в тому, що наступним Президентом України може стати або Юлія ТИМОШЕНКО, або Віктор ЯНУКОВИЧ. І виходить так, що Ви, поливаючи брудом прем’єр-міністра, об’єктивно виступаєте на боці лідера Партії регіонів”, - йдеться в листі.

На переконання М.ПОПОВИЧА, принижуючи Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО “виступає агітатором Віктора ЯНУКОВИЧА”. “Йдеться про те, що Ви, Вікторе Андрійовичу, штовхаєте Україну в обійми кандидата в президенти з дуже сумнівною репутацією”, - сказав М.ПОПОВИЧ.

Він пов’язав можливий успіх на президентських виборах В.ЯНУКОВИЧА із втратою Україною суверенітету. “Або ми будемо йти в Європу, або будемо згортати демократичні процеси й втрачати національний суверенітету”, - вважає М.ПОПОВИЧ.

Він нагадав, що у 2004 році Ю.ТИМОШЕНКО “прийшла на допомогу і, не шкодуючи себе, вела боротьбу” за перемогу на президентських виборах В.ЮЩЕНКА.

Тому М.ПОПОВИЧ вважає, що “справою честі” для В.ЮЩЕНКА було б так само вчинити щодо діючого прем’єр-міністра. “Якщо ж такий варіант для Вас є неприйнятним, то я все ж таки закликаю Вас припинити поливати прем’єр-міністра брудом і висувати неправдиві звинувачення на її адресу, а також зберегти залишки вчорашнього авторитету”, - йдеться у листі М.ПОПОВИЧА.

На думку ПОПОВИЧА, передвиборча риторика Ющенка просякнута зневагою до Тимошенко, «зневагою, що переходить у ненависть та якусь невмотивовану злобу». «Якщо назвати речі своїми іменами, то можна сказати, що Ви ведете відверту війну проти Прем’єр-міністра. Це війна проти жінки, яка, на відміну від Вас, має честь не відповідати на огульні звинувачення та безпідставну критику-лайку», - звертається доктор філософських наук до глави держави.

Попович переконаний, що незважаючи на логіку політичної передвиборчої боротьби, «не можна переходити ту межу, за якою втрачається власна гідність та порядність. Це – аморально і гидко». «Президент не має морального права діяти таким чином, бо тут мова йде вже не про Вашу особисту репутацію, а про репутацію всієї країни», - підкреслює академік.

Також для Поповича є абсолютно неприйнятною теза Ющенка про якусь прокремлівську коаліцію, адже саме чинний глава держави свого часу вносив подання на призначення прем’єр-міністром Віктора Януковича, фракція Ющенка голосувала за цю кандидатуру в парламенті, міністри працювали в уряді, а сам Президент підписував з лідером партії регіонів універсали і меморандуми.