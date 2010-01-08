Ющенку пояснили, що було б для нього справою честі щодо Тимошенко
Попович написав відкритий лист
Директор Інституту філософії ім. Г.Сковороди Національної академії наук України Мирослав ПОПОВИЧ закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА припинити висувати неправдиві звинувачення на адресу прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.
Як сказав він на прес-конференції в УНІАН, про це йдеться у його відкритому листі до Президента України.
За словами М.ПОПОВИЧА, на сьогодні “всім добре зрозуміло”, що В.ЮЩЕНКО не має жодного шансу ні для перемоги в президентській кампанії, ні для виходу в другий тур виборів.
“Головний факт полягає в тому, що наступним Президентом України може стати або Юлія ТИМОШЕНКО, або Віктор ЯНУКОВИЧ. І виходить так, що Ви, поливаючи брудом прем’єр-міністра, об’єктивно виступаєте на боці лідера Партії регіонів”, - йдеться в листі.
На переконання М.ПОПОВИЧА, принижуючи Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО “виступає агітатором Віктора ЯНУКОВИЧА”. “Йдеться про те, що Ви, Вікторе Андрійовичу, штовхаєте Україну в обійми кандидата в президенти з дуже сумнівною репутацією”, - сказав М.ПОПОВИЧ.
Він пов’язав можливий успіх на президентських виборах В.ЯНУКОВИЧА із втратою Україною суверенітету. “Або ми будемо йти в Європу, або будемо згортати демократичні процеси й втрачати національний суверенітету”, - вважає М.ПОПОВИЧ.
Він нагадав, що у 2004 році Ю.ТИМОШЕНКО “прийшла на допомогу і, не шкодуючи себе, вела боротьбу” за перемогу на президентських виборах В.ЮЩЕНКА.
Тому М.ПОПОВИЧ вважає, що “справою честі” для В.ЮЩЕНКА було б так само вчинити щодо діючого прем’єр-міністра. “Якщо ж такий варіант для Вас є неприйнятним, то я все ж таки закликаю Вас припинити поливати прем’єр-міністра брудом і висувати неправдиві звинувачення на її адресу, а також зберегти залишки вчорашнього авторитету”, - йдеться у листі М.ПОПОВИЧА.
На думку ПОПОВИЧА, передвиборча риторика Ющенка просякнута зневагою до Тимошенко, «зневагою, що переходить у ненависть та якусь невмотивовану злобу». «Якщо назвати речі своїми іменами, то можна сказати, що Ви ведете відверту війну проти Прем’єр-міністра. Це війна проти жінки, яка, на відміну від Вас, має честь не відповідати на огульні звинувачення та безпідставну критику-лайку», - звертається доктор філософських наук до глави держави.
Попович переконаний, що незважаючи на логіку політичної передвиборчої боротьби, «не можна переходити ту межу, за якою втрачається власна гідність та порядність. Це – аморально і гидко». «Президент не має морального права діяти таким чином, бо тут мова йде вже не про Вашу особисту репутацію, а про репутацію всієї країни», - підкреслює академік.
Також для Поповича є абсолютно неприйнятною теза Ющенка про якусь прокремлівську коаліцію, адже саме чинний глава держави свого часу вносив подання на призначення прем’єр-міністром Віктора Януковича, фракція Ющенка голосувала за цю кандидатуру в парламенті, міністри працювали в уряді, а сам Президент підписував з лідером партії регіонів універсали і меморандуми.