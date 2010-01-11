Прес-конференція Тігіпка про підсумки президентської кампанії
12:49, 11 січня 2010Політика
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У середу, 13 січня, об 11:00 розпочнеться прес-конференція кандидата на пост Президента України Сергія ТІГІПКА «Підсумки президентської кампанії 2009-2010 рр.».
Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, прес-конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 50, 5-й поверх.
Акредитація обов’язкова.
Контакти: +38044-523-52-00, +380675075523, press@tigipko.com.
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