ВР буде змушена призначити дострокові вибори в Києві?

Лідер громадського об`єднання «Новий Київ» Зорян ШКІРЯК упевнений, що критична ситуація в столиці змусить парламент проголосувати за постанову про дострокові вибори в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГО «Новий Київ», на думку З.ШКІРЯКА, «дострокові вибори Київського міського голови й Київради можуть відбутися як 30 травня разом із черговими виборами до місцевих рад, так і восени 2010 року».

Як вважає лідер громадського об`єднання «Новий Київ», «системна криза в київській владі досягла свого апогею. Бюджетна дірка більш ніж у 7 млрд. грн., невиплачені зарплати вчителям, медикам, працівникам комунальних підприємств, невміння справитися з елементарними завданнями із організації розчищення доріг під час снігопадів. Хто відповість за величезну кількість ДТП, а також масовий травматизм серед киян?!». «Абсолютне ігнорування міською владою проблем столиці загрожує здоров`ю її жителів, - заявляє З.ШКІРЯК. - Безумство, що панує в міському управлінні, коли безцеремонно деребаниться земля й розбазарюються київські активи, потрібно припиняти».

З.ШКІРЯК упевнений, що така ситуація змусить політсили, представлені в парламенті, проголосувати за постанову про дострокові вибори в Києві. «Інакше, ігноруючи бажання городян, вони ризикують своєю суспільною репутацією й політичним рейтингом», - вважає лідер ГО «Новий Київ».

З.ШКІРЯК нагадав, що останні півроку мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ де-факто відсутній, перебуваючи то у відпустках, то на лікуванні. «Виникає логічне запитання, хто несе відповідальність за те, що відбувається в столиці?», - зазначає лідер ГО «Новий Київ».

Він розповів, що, як реакція на те, що відбувається, 9 січня 2010 року в столичному Палаці офіцерів зібралися понад 1000 делегатів від громадських організацій Києва. Шляхом рейтингового голосування було обрано Громадську раду при КМДА. До неї ввійшли столичні громадські діячі: З.ШКІРЯК, Олександр ЧЕРНІКОВ, Наталія НОВАК, Володимир ПРИСЯЖНЮК, Валентина СИРОТА, Сергій БЄЛАН, Вячеслав ШАМРАЙ та інші. Головою Ради було вибрано голову ГО «Київська громада», народного депутата України Валерія БОРИСОВА.

«Цей найважливіший захід показав настрій і бажання киян негайно реагувати на тотальне беззаконня й безумство, що панують у місті», - зазначає З.ШКІРЯК. Він підкреслив, що Громадська рада при КМДА жорстко контролюватиме всі дії міської влади. «Я хочу нагадати, що в 2006 році Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ було призначено так звану «Громадську раду», до якої з 19 членів входило 14 представників команди мера, включаючи його заступників і начальників управлінь. Погодьтеся, що у Леоніда Михайловича було досить дивне розуміння поняття «громадська», - заявив З.ШКІРЯК.

«Я вважаю, що створення справжньої Громадської ради Києва 9 січня 2010 року – це великий крок на шляху формування інститутів громадянського суспільства на столичному рівні», - впевнений лідер ГО «Новий Київ».