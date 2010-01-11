СБУ вже зафіксувала спроби підкупу членів виборчих комісій

СБУ зафіксувала у Донецькій та Луганській областях спроби підкупу членів дільничних виборчих комісій для проведення ними роботи з визнання недійсними результатів голосування на президентських виборах на окремих ДВК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, зокрема, у населеному пункті Патріотичне Новоазовського району Донецької області голова ДВК №62 виборчого округу №62 намагався примусити секретаря виборчої комісії розповсюджувати агітаційні матеріали на підтримку одного з кандидатів.

Також працівниками спецслужби виявлено дані щодо можливої наявності у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях у Державному реєстрі виборців невідповідностей. Як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, йдеться про так званих «двійників» - осіб, які нещодавно були зняті з реєстрації і зареєстровані у зруйнованих будинках, будівлях, яким змінили назви, адреси тощо.

За наявними даними, вказана електронна база містила інформацію на майже 10 тисяч осіб і може бути використана для фальсифікацій.

Крім того, працівники СБУ виявлені передумови до порушень виборчого законодавства у формуваннях Збройних Сил України. Зокрема, у виборчих списках військових частин Повітряного командування в Одесі неточності складають до 10% (зняття з реєстрації, зміна прізвищ, неточності у вигляді невідповідності декількох букв тощо), що може бути використано для видачі зайвих бюлетенів.

Як зазначив голова СБУ, для вчасного виправлення цих недоліків поінформовано МВС.

Також СБУ попередила місцеві органи влади Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької, Львівської областей про недопустимість видачі виборчих бюлетенів осіб, які тимчасово перебувають за кордоном, іншим особам. Для цього у взаємодії з МВС взято на контроль кількість бюлетенів, які відправлено за кордон відповідно до даних консульських установ.

Крім того, сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в СБУ фіксують недоліки організації підготовки і проведення виборів. Зокрема, у Тернопільській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій областях недостатній або відсутній технічний захист інформації у приміщеннях виборчих комісій, у тому числі через відключення від зовнішньої системи електропостачання, відсутність кодових замків, охорони тощо.

В Івано-Франківській, Донецькій, Луганській, Хмельницькій областях виявлено факти неповного складу комісій, через що деякі з них тимчасово припинили свою роботу.

Також існує проблема з виділенням приміщень під виборчкоми у Дніпропетровській, Житомирській, Чернівецькій, Волинській областях через відсутність договорів оренди власниками або у зв’язку з відсутністю коштів для укладення такої оренди.

Як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, про всі ці виявлені факти поінформовано Центральну виборчу комісію, органи внутрішніх справ, Генеральну прокуратуру.