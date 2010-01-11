Інститут світової політики оголосив конкурс серед студентських лідерів

Інститут світової політики оголошує конкурс серед студентських лідерів, які вболівають за європейську інтеграцію України. Назва творчого змагання - «Чому Україна має бути в ЄС? Як би я пояснив це європейським лідерам, виступаючи перед Радою Європейського Союзу?». До конкурсу запрошуються молоді люди віком від 16 до 25 років.

Для участі необхідно надіслати письмову роботу обсягом до 10 000 друкованих знаків документа Word (українською і англійською мовами). На першому етапі, що триває з 20 грудня 2009 року до 15 березня 2010 року, журі Конкурсу розгляне всі подані роботи та відбере десять найкращих.

Другий етап, що відбуватиметься з 16 березня до 30 квітня, передбачає усну презентацію виступів в Інституті світової політики.

П’ять переможців конкурсу відвідають політичну столицю Європи – Брюссель у червні 2010 року.

Журі конкурсу – голова наглядової ради Інституту світової політики Віктор Шлінчак, директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук, співдоповідач по Україні в ПАРЄ (1995-2007) Ханне Северінсен, заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв.

Детальну інформацію про конкурс можна знати на сайті Інституту світової політики – www.iwp.org.ua

Електронна пошта: konkurs@iwp.org.ua

Тел.: +38 044 253 28 53

+38 044 253 98 69

Адреса: 01021, Київ, вул. Інститутська 24/7, оф. 6