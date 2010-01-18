ЦВК: Янукович набрав понад 50% голосів у 8 регіонах України

За останніми даними, які надходять до Центральної виборчої комісії, кандидат у президенти Віктор ЯНУКОВИЧ набрав понад 50% голосів виборців у 8 регіонах України, а кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО – в одному.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у ЦВК.

Зокрема, у Криму за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 60,96%, у Донецькій – 78,11%, Запорізькій – 54,99%, Луганській – 73,5%, Миколаївській – 51,96%, Одеській – 52,9%, Харківській – 52,71%, у місті Севастополі – 55,37%. Майже 50% В.ЯНУКОВИЧ має у Дніпропетровській області (44,73%) та у Херсонській (45,61%). У місті Києві В.ЯНУКОВИЧ набрав 16,07%.

Кандидат у президенти Ю.ТИМОШЕНКО набрала 51,74% у Волинській області. Майже 50% Ю.ТИМОШЕНКО має у Вінницькій області (47,91%), Житомирській (34,68%), Івано-Франківській (41,75%), Київській (44,66%), Кіровоградській (33,75%), Львівській (35,13%), у місті Києві (12,57%) та у Севастополі (16,57%).