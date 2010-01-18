Королевська: монополія Яуковича в Луганській області зруйнована

Луганська область буде лідером за кількістю звернень до суду, пов`язаних з фальсифікаціями під час першого туру виборів Президента України.

Про це під час телемосту в ефірі программ "Шустер Lіve" на телеканалі "Україна" заявила керівник Луганського і Донецького обласних виборчих штабів ЮліЇ ТИМОШЕНКО, народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

"Така кількість правопорушень, яку ми зафіксували за день, регіон не бачив ще в жодній виборчій кампанії", - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона перелічила основні види порушень, що були зафіксовані на виборчих дільницях у Луганській області: підвіз виборців на дільниці, "каруселі", агітація у день виборів, маніпуляції зі списками виборців тощо.

"Я думаю, той досвід по боротьбі з фальсифікаціями, що ми придбали тільки за один-єдиний день, знадобиться нам ще у багатьох виборчих кампаніях", - заявила народний депутат.

На її переконання, Луганщина "показала непоганий результат" у першому турі президентських виборів. "Монополія ЯНУКОВИЧА в Луганській області зруйнована", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.