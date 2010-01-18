Спостерігачі ОБСЄ побачили в Україні «вибори високої якості»

Спостерігачі ОБСЄ вважають, що вибори в Україні відповідали більшості міжнародних стандартів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті ОБСЄ.

“Перший раунд президентських виборів в Україні був високої якості і продемонстрував значний прогрес порівняно з попередніми виборами, відповідаючи більшості зобов’язань ОБСЄ та Ради Європи”, - зазначається у повідомленні.

Спостерігачі відзначили, що вибори продемонстрували повагу до громадянських і політичних прав, а також надали можливість виборцям широкого вибору між кандидатами, що представляли різні політичні погляди.

Згідно із заявою, кандидати мали можливість вільно проводити передвиборчу кампанію, при цьому сам період кампанії був спокійним.

Спостерігачі зазначають, що законодавчі положення залишаються нечіткими і неповними, що викликало дискусії. Водночас, у заяві зазначається, що вибори, в цілому, були проведені ефективно, а комісії працювали, переважно, на колегіальній основі.

“Плюралістичні медіа надали виборцям багато інформації про кандидатів, хоча електронні медіа, як повідомлялося, були часто під впливом кандидатів, які оплачували появу в новинах”, - зазначається у заяві.

Голосування та підрахунок голосів спостерігачами також був оцінений в цілому позитивно.