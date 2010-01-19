Кириленко побоюється, що після другого туру матимем два президенти

Лідер партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко закликає основних кандидатів на пост президента не допустити загострення політичної ситуації після другого туру виборів. «Для мене як для виборця головне, щоб по завершенні другого туру голосування в країні не було двох президентів», - сказав Кириленко в ефірі Радіо «Ера».

За його словами, Тимошенко і Янукович готові на все і ми можемо стати свідками тривалого протистояння із двома центрами влади. «Цього не треба допускати, - наголошує парламентарій, - І я вже на цьому етапі закликаю їх обох, щоб такий розвиток подій був унеможливлений».

В’ячеслав Кириленко зауважив, що «тепер створені всі демократичні умови, щоби відбулася демократична і прозора процедура передачі влади, і щоби в прозорій спосіб потім був сформований політичний курс країни».

Водночас він не виключає загострення протистояння політичних сил, яке не дозволить сформувати будь-яку конструкцію влади в Україні. «Це найгірший розвиток подій, який призведе до того, що відбудуться зовнішнє втручання», - вважає політик.

«Мене вже турбує, що починаються намети і протистояння публічного характеру. І це все може поглибитися і ускладнитися після другого туру», - підсумував В’ячеслав Кириленко.