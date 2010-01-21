Казахстан запропонував Білорусі відмовитися від російської нафти

Посол Казахстану в Білорусії Анатолій СМИРНОВ повідомив, що Астана готова забезпечити завантаження Мозирського НПЗ і НПЗ "Нафтан-Полімір" у будь-якій кількості, яку вони зможуть прийняти".

Як передає NEWSru., президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ вже обговорював це питання з білоруським президентом Олександром ЛУКАШЕНКОМ "і лише високі мита, які були до створення Митного союзу, заважали сторонам остаточно вирішити це питання".

Астана планує взяти участь у приватизації білоруських НПЗ, пише "Коммерсант", оскільки зможе надалі експортувати продукти переробки своєї нафти до Західної Європи.

Наприкінці 2009 року білоруський уряд запевняв, що один із заводів - "Нафтан-Полімір" - буде незабаром приватизований. О.ЛУКАШЕНКО оцінював його в 3 млрд. доларів. Про свій інтерес до комплексу заявляли російські "Лукойл" і "Роснефть".

Зараз постачання з боку Росії, котра забезпечує білоруські НПЗ сировиною, скорочені на 40% - до 19 тисяч тонн за добу у зв`язку з тим, що Білорусь внесла передоплату за нафту на торішніх умовах, а Росія вимагає враховувати в ціні повний експортний тариф.

Білоруські НПЗ не укладають нових контрактів на постачання нафти з російськими компаніями, чекаючи закінчення переговорів урядів двох країн з цього питання. Росія пропонує поставити в 2010 році тільки 6,3 млн. тонн безмитно. Білоруська сторона пропонує російським компаніям у січні-лютому постачати нафту безмитно, а до березня розробити механізм міжбюджетного розподілу мит у рамках Митного союзу.

Олексій КОКІН з "Метрополя" вважає, що технічно постачати нафту з Казахстану до Білорусі майже неможливо. Це можна робити або через свопові операції з Росією, або перенаправити нафту з Новоросійська до Одеси, звідки трубопроводом Одеса-Броди її можна буде постачати на НПЗ.