Ляпіна заявляє, що Катеринчук перетворюється на провокатора

Заступник голови партії «За Україну!» Ксенія Ляпіна повідомила, що заява Миколи Катеринчукапро нібито переговори партії «За Україну!» з Партією регіонів щодо можливого утворення нової коаліції у Верховній Раді спрямована виключно на дискредитацію партії «За Україну».

«Ніяких переговорів партія «За Україну!» не веде ні з Партією регіонів, ні з БЮТ. Наші виборці знають що головна мета нашої діяльності - відстоювання українських інтересів у парламенті, а не розподіл крісел і портфелів. Тому, роблячи подібні заяви, Микола Катеринчук перетворюється на чергового провокатора. Це чиста «качка», яка запущена виключно з метою дискредитації партії «За Україну!», - зауважила Ксенія Ляпіна.