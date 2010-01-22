Янукович каже, що День Соборності сьогодні актуальний як ніколи

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що День Соборності як ніколи сьогодні актуальний для єднання народу і об`єднання країни.

Про це політик заявив сьогодні, спілкуючись під час робочої поїздки до Херсонської області з представниками центральних і регіональних ЗМІ, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«День Соборності як ніколи сьогодні актуальний для єднання народу, для об`єднання країни», - наголосив, зокрема, В.ЯНУКОВИЧ.

Він також відзначив, що одним з головних його завдань на посту глави держави буде об`єднання України і створення таких умов життя в країні, які б об`єднували всіх, а також сприяли розбудові сильної держави, яку поважатимуть у світі.