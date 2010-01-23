Ющенко закликає кандидатів у президенти бути благорозумними

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає кандидатів у президенти бути розважливими.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у п’ятницю ввечері.

Президент прогнозує, що, швидше за все, той, хто програє вибори, не визнає їхні результати. «Я закликаю кандидатів бути благорозумними, шанувати український вибір», - зауважив він.

Як наголосив В.ЮЩЕНКО, кандидати мають усвідомити, що «єдине алібі для країни - це законне проведення виборів».

Глава держави констатував, що вже сьогодні виникає дуже багато запитань з одного та з іншого боку.

«На даний момент, по суті, знаходиться під окупацією поліграфкомбінат, який друкує виборчі бюлетені. Матриця ще не завезена, вона буде завезена лише у понеділок, а недовіра вже є колосальна», - сказав Президент, розкритикувавши рішення прем’єр-міністра, кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО відсторонити керівництво комбінату, що друкує бюлетені, за декілька днів до виборів.

В.ЮЩЕНКО вкотре підкреслив, що прийме будь-який результат виборів, якщо вони будуть чесними. Він пообіцяв найактивнішим чином робити усе, аби забезпечити проведення чесних виборів.