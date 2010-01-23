Тимошенко знає, кого Янукович може призначити головою уряду

Кандидат у президенти, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО припускає, що екс-міністр палива та енергетики, екс-голова НАК «Нафтогаз України» Юрій БОЙКО може очолити уряд, якщо Президентом стане Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення Ю.ТИМОШЕНКО висловила у Бучі Київської області, де перебувала з робочої поїздкою.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО сказала про це, говорячи про те, як її уряд скасував постанови попереднього уряду В.ЯНУКОВИЧА щодо приватизації підприємства «Енергоатом».

Керівник уряду додала, що після того, як вона очолила уряд у 2007 році, також побачила дві угоди про постачання газу в Україну, а також про передачу газотранспортної системи України у довгострокову оренду. «Одна угода укладена на 25 років з, як кажуть, майбутнім прем’єр-міністром ЯНУКОВИЧА Юрієм БОЙКОМ, який у той же час був і тіньовим власником «РосУкрЕнерго», - сказала вона.

«Чому вони (Партія регіонів – УНІАН) зараз так бісяться і виступають проти тих реформ, які я зробила у газовій сфері? Тому що це вже було їхнє. Наша газотранспортна система коштує сотні мільярдів доларів. Ми вже такої власності не будемо мати ніколи, якщо ми, не дай Боже, допустимо це здати», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Керівник уряду вкотре заявила, що зараз в Україні відбуваються не просто вибори Президента, а вибори за майбутнє України. «Це боротьба за повернення нам того, що ми маємо і мусимо мати. І тому ніхто не може залишитись байдужим. Сьогодні є або мафія, або нормальний, демократичний розвиток країни. От вибір», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.