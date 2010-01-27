Герман переживає, що Януковичу доведеться відмивати імідж України

Маніпуляції прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО іменами світових лідерів під час ведення виборчої президентської кампанії можуть призвести до міжнародної ізоляції України.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявила заступник голови Партії регіонів, народний депутат Ганна ГЕРМАН, коментуючи зміст і спрямованість нових агітаційних телевізійних роликів кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО, які виходять в ефіри напередодні другого туру виборів глави держави.

“Юлія ТИМОШЕНКО – самозванка. Ані Ангела МЕРКЕЛЬ, ані Ніколя САРКОЗІ, ані Дональд ТУСК не робили заяв про те, що вони підтримують ТИМОШЕНКО як кандидата у президенти України”, - заявила Г.ГЕРМАН.

Тому, наголосила вона, “ролики, які розмістили цими днями на телебаченні, де йдеться про нібито підтримку Ю.ТИМОШЕНКО з боку лідерів європейських держав як кандидата у президенти, є абсолютною авантюрою, яка наносить величезної шкоди міжнародному іміджу України”.

“Тому що тепер у світі вважатимуть, що українська влада, український прем’єр маніпулюють іменами лідерів провідних європейських держав, використовуючи їх без дозволу для реалізації амбіційних цілей”, - зазначила депутат.

На її переконання, така “авантюра Ю.ТИМОШЕНКО спричиняє величезну шкоду Україні не лише сьогодні, але й матиме негативні наслідки у майбутньому”.

“Тому що ТИМОШЕНКО програє вибори, а наступний Президент буде змушений відмивати імідж України від такої авантюрної політики”, - наголосила Г.ГЕРМАН.