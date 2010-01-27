Янукович: Україну об'єднає справедливе ставлення влади до кожної людини

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що Україну об`єднає справедливе ставлення влади до кожної людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це політик заявив сьогодні, відповідаючи на питання іноземних журналістів.

Кажучи про внутрішню політику, яку він проводитиме у разі перемоги на виборах щодо регіонів країни, які не підтримали його, В.ЯНУКОВИЧ зазначив: «Чимала кількість виборців і в центрі, і на заході України в першому турі проголосували за мене. У другому турі, я в цьому переконаний, їхня кількість значно збільшиться. І це, у свою чергу, накладатиме на мене зобов`язання враховувати в своїй політиці інтереси цих областей».

Кандидат на пост Президента заявив, що обов`язково побудує свою внутрішню політику так, щоб вона сприяла об`єднанню країни, була справедливою стосовно кожної людини, незалежно від того, хто в якому регіоні проживає.

«Наголошую: необхідно створити таку систему, щоб вона могла захистити права кожної людини. І я таку систему вибудовуватиму», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.