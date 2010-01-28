БЮТ хоче, щоб долю Луценка нардепи вершили руками

Фракція БЮТ вимагає, аби голосування щодо відставки міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА відбувалося шляхом підняття рук кожного народного депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на позачерговій сесії Верховної Ради заявив народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ.

За його словами, фракція БЮТ у зв’язку з цим внесла відповідний проект постанови.

На його думку, саме таке голосування буде цілком демократичним, оскільки прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО також призначалася на посаду шляхом підняття рук.

Крім того, за словами С.СОБОЛЄВА, фракція БЮТ пропонує сьогодні вирішити питання щодо доукомплектування складу Центральної виборчої комісії.