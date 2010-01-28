Луценко: на виборах не було ніяких 3 тисяч грузинських омонівців

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що ніяких 3 тисяч представників ОМОНу Внутрішніх військ Грузії на території України під час першого туру виборів Президента України не було.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у виступі на позачерговій сесії Верховної Ради під час розгляду питання про дотримання Конституції і законів України керівництвом МВС під час проведення виборів Президента України.

«Ніяких 3 тисяч працівників ОМОНу Внутрішніх військ Грузії на території України не було хоча б тому, що у Грузії немає ні Внутрішніх військ, ні ОМОНу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр зауважив, що на території України перебували 300 громадян Грузії, які спостерігали за ходом виборчої кампанії. «А 3 тисячі осіб навіть наші славетні літаки не піднімають», - сказав він.

Ю.ЛУЦЕНКО закликав політиків припинити лякати громадян України та спокійно дати можливість іноземним громадянам спостерігати за ходом виборів.