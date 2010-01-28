Верховна Рада відправила Луценка у відставку

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосував 231 із 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Автор подання, представник фракції Партії регіонів, перший віце-спікер парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ обґрунтував свою позицію тим, що необхідність розгляду питання щодо звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ викликана систематичним порушенням ним чинного законодавства про вибори, неодноразовими спробами втручання у перебіг виборчого процесу під час проведення виборів Президента України, всупереч встановленим законодавством заборонам.

Зазначені протиправні дії міністра внутрішніх справ України знайшли належну правову оцінку з боку органів судової влади України, зауважив О.ЛАВРИНОВИЧ. Зокрема, відповідно до постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 січня, було визнано протиправними дії міністра Ю.ЛУЦЕНКА щодо ведення ним передвиборчої агітації 4 січня у приміщенні Черкаського драматичного театру. Крім того, Окружним адміністративним судом міста Києва у постанові від 17 січня визнані протиправними дії службових та посадових осіб Міністерства внутрішніх справ щодо витребування, поза дізнанням і досудовим слідством, у виборчих комісій відомостей щодо осіб, які подали заяви про голосування поза межами приміщення для голосування.

Водночас 25 січня прокуратурою Шевченківського району Києва була порушена кримінальна справа за фактом захоплення будівлі Державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” з виготовлення цінних паперів” та перевищення службових повноважень працівниками міліції, що заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом правам та державним інтересам, за ознаками складу злочинів, передбачених статтею 341 і частиною другою статті 365 Кримінального кодексу України.

У свою чергу, перший віце-премєр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ на засіданні парламенту назвав таке рішення ВР “судилищем над Ю.ЛУЦЕНКОМ”. Він заявив, що понад третина депутатів від Партії регіонів не була присутня під час голосування.

Сам ЛУЦЕНКО з трибуни ВР заявив «Я прекрасно розумію, що є політична сила, яка усвідомлює, що для перемоги їм потрібно зламати нормальний режим виборчого процесу, який відбувся в першому турі», - сказав міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що у цьому ж контексті він розглядає і сьогоднішню спробу зняти його з посади.

«Пригадую класику радянського кіно – «Холодне літо 53-го», коли банда хотіла захопити село, і для цього спочатку треба було грохнути міліціонера. Я прекрасно розумію: завалити міністра - і дорога до пограбування відкрита», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зауважив, що сьогоднішнє голосування чітко продемонструє, хто хоче спокійних і чесних виборів, а хто хоче повернення до масових безпорядків. «Банда вже у селі, подєльнікі можуть визначитись», - додав міністр.