У БЮТ зрозуміли, що Литвин поставив на Януковича

Сьогоднішнє голосування у парламенті за відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України свідчить про те, що Блок Литвина робить ставку на лідера Партії регіонів, кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

Він зазначив, що сьогоднішнє голосування ще раз підтвердило, що коаліція у парламенті «де-юре є, але де-факто її не існує».

За словами С.МІЩЕНКА, дивною є позиція фракції Блоку Литвина, яка проголосувала за відставку міністра діючого уряду.

«Одна справа, коли різні думки з приводу законопроектів у межах коаліції - то це демократія, але коли голосують за відставку члена уряду, який сформувала коаліція - то це вже називається “поставлена ставка до початку гри, яка відбудеться 7 лютого”, - сказав він.

С.МІЩЕНКО вважає, що сьогодні фракція Блоку Литвина орієнтується вже на кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА.

«Вони поставили на те, що Президентом України буде інша людина (не Юлія ТИМОШЕНКО – УНІАН)».

Як наголосив С.МІЩЕНКО, стає зрозуміло, що фракція Блоку Литвина «поставила в другому туру не на Ю.ТИМОШЕНКО».

Як повідомляв УНІАН, за постанову про відставку Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ проголосував 231 із 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Відставку Ю.ЛУЦЕНКА підтримали: 171 народний депутат від Партії регіонів, один від БЮТ, 11 від НУ-НС, 27 від КПУ, 19 від Блоку Литвина і двоє позафракційних депутатів.