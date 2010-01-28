Луценко дасть прес-конференцію в УНІАН
12:41, 28 січня 2010Політика
2804 0
Початок - о 14.30
Сьогодні о 14.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція лідера Громадянського руху "Народна самооборона" Юрія ЛУЦЕНКА щодо рішення Верховної Ради України про його відставку з посади міністра внутрішніх справ.
Прес-конференція відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.
Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter