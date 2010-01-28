Луценко дасть прес-конференцію в УНІАН

Початок - о 14.30

Сьогодні о 14.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція лідера Громадянського руху "Народна самооборона" Юрія ЛУЦЕНКА щодо рішення Верховної Ради України про його відставку з посади міністра внутрішніх справ. Прес-конференція відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 4, конференц-зал. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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