Луценко дасть прес-конференцію в УНІАН

12:41, 28 січня 2010
Політика
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Початок - о 14.30

Сьогодні о 14.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція лідера Громадянського руху "Народна самооборона" Юрія ЛУЦЕНКА щодо рішення Верховної Ради України про його відставку з посади міністра внутрішніх справ.

Прес-конференція відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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