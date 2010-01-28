Тимошенко впевнена, що ВР проголосує за Тігіпка-прем'єра

Кандидат у президенти, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО рада, що Сергій ТІГІПКО, який зайняв третє місце в першому турі виборів Президента, прийняв її пропозицію стати прем`єр-міністром, і впевнена, що у Верховній Раді набереться достатня кількість голосів для його призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам у Херсоні.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила про готовність обговорити з С.ТІГІПКОМ програму модернізації економіки.

«Ми готові саме до такого об`єднання зусиль заради публічного обговорення й створення програми розвитку, модернізації та реформ у країні. Я дуже рада тому, що Сергій ТІГІПКО дав позитивну відповідь, і я думаю, що ми відразу після завершення президентських виборів почнемо готувати програму для країни, почнемо радитися й створювати професійну команду на всіх рівнях влади. Думаю, що таку сильну й молоду команду з високим інтелектом і потрібно збирати новому Президенту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила впевненість, що після президентських виборів Верховній Раді вдасться створити нову більшість, яка підтримає призначення С.ТІГІПКА на посаду прем`єр-міністра.

«Більшість Верховної Ради після виборів Президента й після перемоги буде створено досить швидко, тому що потрібна виключно воля Президента, щоб створити більшість у парламенті. Й саме тому я вважаю, що більшість у парламенті після виборів Президента буде створена за декілька тижнів», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.