Чи можуть теледебати вплинути на вибір українців (опитування)
Дані інституту ім. Горшеніна
Теледебати можуть вплинути на вибір кожного четвертого українця. Про це свідчать передані агентству УНІАН результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.
Як зазначають експерти Інституту Горшеніна, більше половини українців (55,5%) вважають, що теледебати за участю двох кандидатів у президенти перед другим туром виборів потрібні. З них упевнені в цьому точно 41,3%, скоріше упевнені – 14,2%.
Протилежної точки зору дотримуються 40,9% респондентів. Із них відповідь «скоріше ні» на дане питання дали 13,1% опитаних, «точно ні» - 27,8%.
Експерти зазначають, що серед групи респондентів, абсолютно впевнених, що теледебати не потрібні, переважають виборці Віктора ЯНУКОВИЧА (44,3%), а частка виборців Юлії ТИМОШЕНКО становить лише 11,3%.
Важко відповісти на дане запитання 3,6% громадян України.
Про те, що теледебати можуть вплинути на їхній вибір у другому турі виборів, заявили майже чверть українців (23,8%). Із них відповідь «точно так» дали 12,3%, «скоріше так» - 11,5% опитаних.
Протилежну думку мають 73,1% респондентів, які заявили, що результати теледебатів не можуть вплинути на їхній вибір у день голосування. З них відповідь «точно ні» дали 55,2%, «скоріше ні» - 17,9% опитаних.
3% респондентам важко відповісти на це запитання.
Майже половина українців (45,3%) вважають за потрібне зробити обов`язковою для кандидатів у президенти участь у теледебатах. Із них точно в цьому впевнені 31%, скоріше впевнені – 14,3% респондентів.
Протилежної точки зору дотримується така ж кількість опитаних – 45,8%. Із них відповідь «точно ні» на запитання про необхідність зробити обов`язковою участь у теледебатах для кандидатів у президенти дали 26,4%, «скоріше ні» - 19,4% опитаних.
Важко відповісти на дане звпитання 8,9% громадян України.
Більшість українських виборців (76,6%) дивитимуться теледебати між Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧЕМ, якщо вони відбудуться. З них відповідь «точно так» дали 61,8%, «скоріше так» - 14,8% опитаних.
Не дивитиметься теледебати кожен п`ятий українець (20,7%). При цьому кожен шостий опитаний (15,8%) точно не дивитиметься теледебати, а 4,9% респондентів відповіли на це запитання «скоріше ні».
Важко визначити свою позицію з даного приводу 2,7% опитаних.
Більшість українців (83,5%) уже визначилися, за кого голосуватимуть у другому турі президентських виборів. Із них 74,2% у своєму виборі впевнені повністю, а 9,3% - скоріше впевнені.
Не визначилися в тому, кого підтримають у другому турі, 14,1% опитаних. Експерти зазначають, що саме за їхні голоси розгорнеться основна боротьба в другому турі президентських виборів. Із них відповідь «скоріше не впевнений» дали 8,6%, «зовсім не впевнений» - 5,5% респондентів.
Важко відповісти на дане запитання 2,4% громадян України.
Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему «Чи повинні кандидати в президенти брати участь у теледебатах?» із 25 по 27 січня. Всього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів.
Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.