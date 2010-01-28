ВР відмовилася заборонити голосування на дому

Верховна Рада України відмовилася внести зміни до закону про вибори Президента, на яких наполягала фракція БЮТ, щодо недопущення спотворення волевиявлення виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, за проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України", внесений народним депутатом від БЮТ Валерієм ПИСАРЕНКОМ проголосували лише 190 народних депутатів з 434 зареєстрованих в сесійній залі. ВР також відмовилася направити цей законопроект на повторне перше читання. Цю пропозицію підтримав лише 191 народний депутат. Не підтримала ухвалення законопроекту фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина. Вони не дали за законопроект жодного голосу. Не голосувала і частина фракції НУ-НС. "За" голосували фракції БЮТ - 147 та НУ-НС - 41.

Законопроектом передбачалося, що громадянин особисто подає скаргу до дільничної або окружної виборчої комісії чи органу ведення Державного реєстру виборців щодо неточностей, допущених в списку виборців. Скарга могла бути подана не пізніше, ніж за чотири дні до дня голосування, і розглядатися невідкладно, але не пізніше, ніж за три дні до дня голосування. Скарга, подана після зазначених строків, не розглядалася. Чинна редакція закону передбачає, що скарга може бути подана не пізніше, ніж за годину до закінчення голосування.

Крім того, законопроектом передбачалося, що позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду в порядку та строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України. У разі необхідності суд при розгляді скарги може звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця. Виборча комісія, яка виявила неправильності у попередніх списках виборців, приймає рішення про звернення з цих підстав до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців щодо уточнення відомостей у попередньому списку виборців. Таке рішення може бути прийнято та направлено до органу ведення Державного реєстру виборців не пізніше, ніж за три дні до дня виборів.

Передбачається також виключити положення чинного закону, згідно з яким зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносяться на підставі рішення дільничної виборчої комісії.

Також пропонувалося внести зміни до статті щодо порядку організації голосування за межами приміщення для голосування. Законопроектом передбачено, що виборець, який за станом здоров`я не може прибути до приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, а також виборець, який включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному лікувальному закладі, і через постільний режим не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися з письмовою заявою до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування. До заяви обов’язково додається документ, що підтверджує неможливість виборця прибути до приміщення для голосування (листок непрацездатності або медична карта амбулаторного (стаціонарного) хворого (засвідчена копія або виписка), у яких зазначається режим, що не дозволяє виборцю прибути до приміщення для голосування, довідка медико-соціальної експертної комісії або органу соціального захисту населення, які підтверджують факт постійної нездатності виборця пересуватися самостійно). Така заява із зазначенням місця перебування виборця може бути подана не пізніш 20-ї години останньої п’ятниці перед днем виборів (днем повторного голосування). Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім`я, по батькові та місце проживання (місце перебування) виборця. На підставі заяв та доданих до них документів, що підтверджують неможливість виборця прибути до приміщення для голосування, зазначених у частині першій цієї статті, дільнична виборча комісія напередодні дня виборів (дня повторного голосування) після закінчення строку подання таких заяв робить витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування". Витяг зі списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за межами приміщення для голосування, додається до списку виборців і є його невід`ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, на підставі яких проводилося це голосування та документи, що підтверджують неможливість виборця прибути до приміщення для голосування.

Чинним законом не передбачене подання документів, що засвідчують неможливість голосування на виборчих дільницях.