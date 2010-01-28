Кріль вважає, що Тимошенко навмисно доводить ситуацію до точки вибуху

Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ заявляє, що миттєва готовність прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО призначити звільненого парламентом з посади міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА виконувачем обов’язків керівника МВС свідчить про заготовлений заздалегідь план ескалації політичної ситуації у країні напередодні другого туру виборів Президента.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

За словами І.КРІЛЯ, відставка Ю.ЛУЦЕНКА була покликана запобігти подальшому перетворенню міліції на політичний ресурс, засіб тиску та примусу виборців на завершальному етапі президентської кампанії, однак для прем’єра важливо за будь-яку ціну зберегти у своїх руках МВС як інструмент впливу, пресингу та залякування.

«Це означає поглиблення конфліктності в суспільстві, свідоме й цинічне провокування нового витка протистояння. Ю.ТИМОШЕНКО хоче остаточно перетворити двісті тисяч міліціонерів на покірний обслуговуючий персонал в її нестримному прагненні абсолютної влади. Збереження Ю.ЛУЦЕНКА на чолі МВС і далі руйнуватиме міліцію, зіштовхуватиме її з людьми», – заявив І.КРІЛЬ.