Луценко - про рішення Тимошенко: у мене немає ні ейфорії, ні великої радості

Призначений сьогодні першим заступником - виконуючим обов’язки міністра внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що погодився залишитися керівником відомства виключно через те, що має відповідальність за відомство та перед українцями під час проведення виборів для чесного і прозорого їх забезпечення.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Відверто кажучи, пропозиція призначити мене виконуючим обов’язки… У мене від цього немає ні ейфорії, ні великої радості. Просто я розумію, що маю відповідальність перед системою МВС довести її до завершення політичного сезону. І друге – перед країною, щоб забезпечити виборчий процес такий же спокійний і прозорий, яким він був у першому турі. Тому я прийняв цю пропозицію», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він запевнив, що будь-які приставки - в. о. чи інші нічого не змінять.

«У мене команда однодумців – на всіх посадах керівництва МВС – і в областях і в центрі. Тому команда готова і далі діяти, але для цього їй необхідний єдиний лідер, який задає пріоритети, темп. Я готовий виступати в такій ролі. Буду це робити», - сказав керівник МВС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, Верховна Рада України прийняла постанову «Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України». “За” проголосував 231 з 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Сьогодні, на позачерговому засіданні уряду, Кабінет міністрів призначив Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.