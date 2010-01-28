Губернатор пояснив, чому Тимошенко два роки його не бачила

Голова Херсонської облдержадміністрації Борис СІЛЕНКОВ вважає, що прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО для того, щоб бачити і чути губернаторів, треба запрошувати їх на засідання Кабміну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив у відповідь на заяву Ю.ТИМОШЕНКО, яку вона зробила сьогодні під час виступу у Херсоні перед працівниками освітніх і медичних закладів області.

Зокрема, глава уряду заявила, що не бачить сьогодні біля себе губернатора Херсона.

«Ви бачите тут губернатора? Ні! І я не бачу. І не бачила його за ці два роки. Єдине, я читала його гучні заяви проти прем`єр-міністра» - повідомила присутніх Ю.ТИМОШЕНКО. Причини такої ситуації Ю.ТИМОШЕНКО бачить у тому, що сьогодні вся система виконавчої влади у регіонах підпорядкована Президенту України.

У своєму коментарі Б.СІЛЕНКОВ заявив, що за останні 7 місяців уряд жодного разу не запрошував губернаторів на свої засідання. При цьому навіть коли керівники регіонів раніше запрошувалися на засідання Кабміну, їм вкрай рідко давали можливість для виступів.

«Я готовий приїхати на найближче засідання Кабміну і доповісти прем`єр-міністру про проблеми Херсона і що робиться для їх розв’язання. Єдине, бажано, щоб це засідання не проходило, як завжди, у закритому для преси режимі» - підкреслив Б.СІЛЕНКОВ.

Також херсонський губернатор відзначив, що він ніколи не приховував, що він поділяє політичні переконання чинного Президента України Віктора ЮЩЕНКА.