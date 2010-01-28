ЦВК хоче на другий тур майже 449 мільйонів

На підготовку та проведення повторного голосування з виборів Президента України буде виділено 448 млн. грн. 581 тис. 119 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, Центральна виборча комісія сьогодні на засіданні затвердила розподіл коштів на підготовку і проведення другого туру виборів.

Зокрема, з цієї суми 22 млн. 731 тис. 67 грн. виділено на потреби ЦВК, 28 млн. 629 тис. 866 грн. – на потреби окружних виборчих комісій та 381 млн. 139 тис. 598 грн. – на потреби дільничних виборчих комісій.

Крім того, ЦВК затвердила резерв коштів у сумі 16 млн. 80 тис. 588 грн., який обумовлюється необхідністю перерахунку зарплати членів виборчих комісій у зв’язку з наданням довідок про середню зарплату.