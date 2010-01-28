Янукович готується «боронити» виборчі дільниці від Тимошенко

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що має “стовідсоткову впевненість” стосовно планів прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО зірвати вибори глави держави на Південному сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у прямому ефірі Державної телерадіокомпанії «Крим».

«Я маю стовідсоткову упевненість, що Ю.ТИМОШЕНКО буде намагатися зірвати вибори на Південному сході», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що у рамках реалізації цього плану його політичний опонент намагатиметься покласти відповідальність за зрив чи фальсифікацію виборів на Партію регіонів і прихильників цієї політичної сили.

«Я орієнтував своїх виборців і свої штаби, щоб вони були готовими захистити виборчі дільниці і не допустити здійснення таких планів Ю.ТИМОШЕНКО», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, конкретним підтвердженням такого негативного можливого розвитку подій є спроби взяти під контроль поліграфічний комбінат «Україна» з метою незаконного друку додаткових виборчих бюлетенів, а також незаконне сьогоднішнє призначення звільненого парламентом Юрія ЛУЦЕНКА на посаду першого заступника міністра внутрішніх справ.

«Ми організуємо таку оборону на виборчих дільницях, що у Ю.ТИМОШЕНКО не буде жодних шансів. Для нас особливо важливо перемогти переконливо», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.