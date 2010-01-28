Комбінату «Україна» призначили в.о. гендиректора

Міністерство фінансів на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони наказом від 27 січня призначило в.о. генерального директора ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» Романа СЕРЕДУ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, Р.СЕРЕДА працює на керівних посадах комбінату 14 років: 10 років – заступником директора поліграфкомбінату, останні 4 роки до призначення - першим заступником керівника цього підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня вранці поліграфкомбінат «Україна» у Києві зазнав нападу. Група людей намагалася увійти до приміщення комбінату, а після того як це їм не вдалося, невідомі розбили шибки на першому поверсі, через які вони й потрапили до будівлі.

Партія регіонів заявила про спробу команди Юлії ТИМОШЕНКО змінити керівництво комбінату "Україна" з метою надрукувати зайві 1,5 млн. виборчих бюлетенів.

Разом з тим, у БЮТ назвали ці заяви провокацією.

26 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 25 січня «Про невідкладні заходи щодо забезпечення законності при виготовленні виборчих бюлетенів для повторного голосування з виборів Президента України».