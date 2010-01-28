Литвин: Луценко неправильно поводився в парламенті

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що при обговоренні питання щодо відставки Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України необхідно було виходити «не з політичних мотивів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав в ефірі Українського національного радіо.

Він висловив переконання, що «депутатам треба було при постановці питання, при обговоренні цієї проблеми, виходити не з політичних мотивів, а демонструвати державну позицію».

При цьому В.ЛИТВИН додав, «рівно ж як і міністру внутрішніх справ треба було зрозуміти, що він перебуває у Верховній Раді України, що він міністр, а не командир Майдану».

«І ці безпідставні звинувачення вони падають на сприятливий людський грунт, але абсолютно для стабільності в Україні нічого не додають», - зазначив В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що рівень діалогу між парламентом та урядом і, зокрема, Міністерством внутрішніх справ «був печерним».

«У даному випадку не може міністр відправити у відставку Верховну Раду України, ВР відправила у відставку міністра», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, Верховна Рада України прийняла постанову «Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України». “За” проголосував 231 з 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Сьогодні, на позачерговому засіданні уряду, Кабінет міністрів призначив Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.