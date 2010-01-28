Янукович прогнозує відставку Тимошенко

Кандидат на посаду Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує відставку свого конкурента на виборах Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем`єр-міністра у разі його перемоги у президентській гонці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ефірі держтелерадіокомпанії «Крим».

«Я думаю, відразу після президентських виборів ТИМОШЕНКО піде у відставку. Довго ми їй не дамо шансів там (на посаді голови уряду – УНІАН) затриматися», - сказав він.

«Та і вона сама, взагалі-то, не захоче (затримуватися)... А навіщо їй вже те прем`єрство, коли вона програла вибори?» – додав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО відчуває себе «незатишно» у прем`єрському кріслі. «Як тільки у неї буде можливість втекти, вона одразу втече», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Також лідер Партії регіонів заявив, що, якщо він стане главою держави, то не піде «шляхом переслідування своїх опонентів», але від влади будуть усунені «авантюристи, трєпачі, люди, нездатні ефективно працювати».

«На різних рівнях влади кадри призначалися за принципом політичної доцільності або особистої відданості, а працювати вони не змогли ефективно і країну довели до розвалу», - сказав він.

«Я вибудую кадрову політику за принципом професіоналізму, за принципом здатності досягати позитивного результату або мети», - заявив лідер Партії регіонів.