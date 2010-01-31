Тимошенко: олігархи стануть простими бізнесменами

Кандидат в Президенти, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що після її перемоги на президентських виборах олігархи будуть підпорядковуватися загальним правилам ведення бізнесу, передбаченими національним законодавством.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв’ю 5-му каналу.

"Вони стануть простими бізнесменами, які працюватимуть на загальних правилах, однакових для всіх. Вони будуть підпорядковані закону, а не праву хабара. І саме головне треба знати, що олігархія - це не бізнес. Це використання політики для того, щоб ресурси держави направляти в розвиток окремих родин, а не кожного громадянина України", - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, олігархічна політична формація не сумісна з демократією, з нормальним розвитком економіки, зі зміцненням енергетичної незалежності. "А як наслідок, вона не сумісна зі зміцненням незалежної держави", - вважає кандидат в президенти.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що не можна плутати великий бізнес з олігархією. "Це не те саме. Великий бізнес, як і маленький, так і середній, мусить жити за однаковими законами, за однаковими правилами і не мати можливості вершити політику на користь своїх надприбутків. Тут треба чітко розділити. Але питання не тільки в тому, що нам потрібно зробити, доробити те, що ми не зробили в 2005 році. Тобто усунути клани від влади в державі. Це ще й інша складова", - пояснила вона.

За її словами, зараз олігархія об’єдналася навколо її головного опонента на виборах – лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА. "Маріонетка, яку вони виставляють зараз вперед, власне рухають його, як свого єдиного кандидата в Президенти ЯНУКОВИЧА, це ще й небезпечна людина, тому що вона сповідує жорстко антиукраїнську політику, жорстко антиукраїнські дії", - вважає прем’єр-міністр.