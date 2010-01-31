Держсекретар США: Україну ніхто не примушує вступати в НАТО

Держсекретар США Гіларі КЛІНТОН заявила, що ніхто не примушує Україну вступати в НАТО.

Про це вона сказала в інтерв`ю радіостанції “Голос Америки”, повідомляє “Українська правда”.

Відповідаючи на питання, чи буде кроком назад у процесі зближення України з Європою перемога на президентських виборах кандидата, який виступає проти вступу країни в НАТО, держсекретар зазначила: "Ні, тому що це рішення, яке приймає український народ".

"Ніхто нікого в НАТО вступати не примушує. Кожна країна за власним бажанням подає заявку на членство в НАТО. Якщо в Україні змінюється керівництво і український народ на даному етапі не бажає вступати до НАТО - це їх вибір", - підкреслила Х.КЛІНТОН.