Тимошенко сказала, що зробить у перший день президентства

Кандидат на пост Президента України, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що вже в перший день роботи на посаді глави держави відкличе вето на новий Бюджетний кодекс.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем’єр заявила під час телемосту з містами Дніпропетровщини.

Глава уряду зазначила, що зробить все можливе, щоб державний бюджет на 2010 рік був ухвалений у максимально короткі терміни.

"Я відкличу вето Президента на Бюджетний кодекс у перший же день приходу на посаду, тому що це вето було накладено з політичних причин. Ми також за тиждень ухвалимо бюджет, який з 15 вересня минулого року знаходиться на розгляді у парламенті", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що новий держбюджет-2010, згідно з новим Бюджетним кодексом, передбачає, що частина місцевих податків, зокрема, податок на прибуток і податок на доходи фізичних осіб залишатиметься на місцях.

"Кожне село, селище і місто матиме свій бюджет розвитку, який складатиметься з надійних надходжень, гроші залишатимуться на місцях. Це буде бюджетна революція, яка дасть можливість нашим селам і містам розквітнути", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2009 р. Верховна Рада не змогла подолати вето Президента України на закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Водночас, парламент не підтримав пропозицію Комітету ВР із питань бюджету про те, щоб заветований закон допрацювати на наступній сесії.

Як зазначив головуючий на засіданні парламенту перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ, у зв`язку з цим цей закон вважається відхиленим.

У червні 2009 року цей закон надійшов на підпис Президентові, але Віктор ЮЩЕНКО заветував його, мотивуючи це тим, що запропоноване новою редакцією Бюджетного кодексу нормування бюджетного процесу й міжбюджетних відносин не відповідає нормам Конституції України, не враховує конституційну модель побудови й здійснення публічної влади в державі, а також не узгоджується з іншими законами, які є базовими у врегулюванні даних відносин.