Янукович назвав дату торгів за нову коаліцію

9 лютого почнуться переговори про створення нової парламентської коаліції.

Про це заявив лідер Партії регіонів Віктор Янукович в інтерв`ю телеканалу "1+1".

"Переговори про створення нової парламентської коаліції розпочнуться вже 9 лютого", - сказав він.

Крім того, лідер регіоналів заявив: "Ми ніколи і нікому не дамо сфальсифікувати чи зірвати вибори (президента). Такого не буде. І це повинен запам`ятати кожен".

Як відомо, 7 лютого відбудеться другий тур президентських виборів, у якому беруть участь Янукович та прем`єр Юлія Тимошенко.

Українська правда