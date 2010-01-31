Янукович назвав дату торгів за нову коаліцію
15:57, 31 січня 2010Політика
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А як же "не кажи гоп"?...
9 лютого почнуться переговори про створення нової парламентської коаліції.
Про це заявив лідер Партії регіонів Віктор Янукович в інтерв`ю телеканалу "1+1".
"Переговори про створення нової парламентської коаліції розпочнуться вже 9 лютого", - сказав він.
Крім того, лідер регіоналів заявив: "Ми ніколи і нікому не дамо сфальсифікувати чи зірвати вибори (президента). Такого не буде. І це повинен запам`ятати кожен".
Як відомо, 7 лютого відбудеться другий тур президентських виборів, у якому беруть участь Янукович та прем`єр Юлія Тимошенко.
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