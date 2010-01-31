Тимошенко: немає однієї таблетки від усіх захворювань

Кандидат в Президенти, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що запровадження бюджетної реформи стане її першим кроком на посаді Глави держави після перемоги на виборах.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв’ю каналу ICTV, відповідаючи на запитання, який перший указ видасть Президент Ю.ТИМОШЕНКО в разі перемоги.

"Ми всі з вами добре розуміємо, що немає однієї таблетки від всіх захворювань. І немає однієї панацеї від всіх негараздів. Саме тому я можу сказати тільки про перший указ. Перший указ - це буде якраз нова бюджетна реформа країни. Я перший підпис поставлю під новим бюджетом країни на 2010 рік, який започатковує соціальну справедливість, суттєво підвищує зарплати і пенсії", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, розроблений її урядом проект державного бюджету на 2010 рік спрямований на подолання негативних явищ в соціально-економічному житті країні, які почали розвиватися на фоні світової фінансово-економічної кризи. "Вперше за 18 років фінансовий ресурс залишиться там, в селах, селищах і містах, де люди живуть і платять податки. До сьогодні всі гроші забиралися в центр, а села, селища і міста залишалися без права розвиватися", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що урядовий проект держбюджету-2010 спрямований на створення фінансової справедливості. "Це і є започаткування серйозної, оновленої соціальної політики, і в тому числі, це підтримка реального сектору економіки, а це і є вихід з кризи", - вважає прем’єр.

"Перші укази будуть присвяченні всім заходам по наведенню чіткого порядку у владі. Це цілий спектр буде указів. Але якщо не буде порядку, стабільності, припинення хаосу дуже важко буде робити всі реформи. Для цього потрібна політична воля і вона в мене є", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.